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Во Франции неизвестные въехали в мечеть на автомобиле

Эсон, Четверг 03 декабря 2020 03:48
Во Франции неизвестные въехали в мечеть на автомобиле
Фото: мечеть (francebleu)
Автор: Артур Родивилов

Неизвестные осквернили мечеть во французском городе Бретеньи-сюр-Орж в департаменте Эсон, в пригороде Парижа, сообщил мэр Николя Меари. Осквернена, в том числе молитвенная комната.

Его слова приводятся на странице города в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что 2 декабря неизвестные на автомобили выбили двери мечети, после чего вошли внутрь, где применили огнетушитель.

Позднее в соседнем городе обнаружили машину, на которой был протаранен вход в мечеть, ее подожгли неизвестные.

France Bleu со ссылкой на представителя ассоциации мусульман города сообщает, что подозреваемых в вандализме было двое.

Мечеть была закрыта из-за связанных с COVID-19 ограничений. Никто не пострадал.

Напомним, в конце октября в Ницце мужчина арабской внешности напал на людей вблизи католической церкви. В результате нападения два человека погибли, еще один человек получил ранения. Нападавшего задержали. В ходе задержания он получил пулевое ранение.

Кроме того, во французском Лионе неизвестный стрелял в православного священника. Инцидент произошел вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.

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