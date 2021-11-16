Во Франции экоактивисты перекрыли железную дорогу из-за отправки урана в Россию

Активисты Greenpeace заблокировали железную дорогу на юге Франции, чтобы помешать отправке в Россию регенерированного урана. Участники акции хотят, чтобы французское ядерное топливо перерабатывалось на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

По его данным, шесть активистов Greenpeace Франции протестовали против отправки регенерированного урана в Россию. Они перекрыли железнодорожные пути возле хранилища продуктов переработки отработавшего ядерного топлива в Пьерлате.

Как отмечает издание, активисты Greenpeace хотят, чтобы Франция самостоятельно занималась переработкой отработанного ядерного топлива, а не отправляла его в Россию.

В Greenpeace напомнили, что российская компания "Росатом" заключила контракт с французской компанией Orano на покупку более 1000 тонн регенерированного урана. Первые две партии ядерного топлива были отправлены в Россию в январе и феврале текущего года. Третью доставили на российскую территорию 8 ноября.