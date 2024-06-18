Frankenstein vs дрони. Що відомо про танки-гібриди та як вони можуть посилити ППО України

Провідний німецький збройовий концерн Rheinmetall пропонує Україні зенітні танки Frankenstein. Ідея полягає в поставках новітньої системи Skyranger 35 для боротьби з дронами та ракетами на базі шасі Leopard 1.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо і як "франкенштейни" могли б посилити ППО.

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План чи лише ідея? Що кажуть у Rheinmetall

Про плани встановлення бойових модулів Skyranger 35 на танки Leopard 1 оголосив керівник відділу наземних систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

"Є ще багато бойових Leopard 1, на шасі яких ми могли б поставити башту Skyranger із 35-мм гарматою", - заявив він в інтерв'ю газеті Bild.

Він також уточнив, що наразі зусилля щодо модифікації є другорядним пріоритетом. Іншими словами, на цьому етапі йдеться про експериментальний проект.

Зазначимо, Leopard 1 не використовується Німеччиною, при цьому деяка кількість залишається на зберіганні. Українська армія отримала понад сотню "леопардів", які, втім, не були широко задіяні у бойових діях. Танк створювався з акцентом на мобільність, розганяється до 62 км/год і має гарні позашляхові властивості.

Однак справжня сила Frankenstein - в артилерійській турелі Skyranger. Бойовий модуль оснащений радаром із оглядом на 360 градусів, 35-мм гарматою та може мати пускові установки для зенітних ракет. На думку Rheinmetall, така комбінація дозволить швидко розгорнути високоефективну систему проти російських дронів та ракет в Україні.

Фото: можливий вигляд майбутнього Frankenstein на Leopard 1 ( x.com/20gimsack)

Примітно, що ідея озвучена після запуску цеху з ремонту бронетехніки на заході нашої країни. І цей факт потенційно наближає її реалізацію.

"Ми плануємо довгострокову діяльність в Україні. Ми не просто поставляємо обладнання, а потім виводимо. Ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуємо Україну", - додав Бернхард.

На думку військового експерта Валерія Рябих, поки що це схоже на ідею, а не на конкретні плани.

"Раніше ми чули про завод із виробництва танків Panthera, тепер хочуть встановлювати Skyranger на "леопарди. Ідея в принципі непогана, але швидше за все зараз просто йде апробація даної моделі", - розповів він в коментарі РБК-Україна.

Головна сила Frankenstein: що відомо про бойовий модуль Skyranger

Сама собою ідея не нова. Rheinmetall робить подібний проект для Угорщини, але з полегшеним модулем Skyranger 30 та на базі бойової машини піхоти Lynx. Крім того, є проект із Skyranger 35 на шасі сучасних танків Leopard 2.

"Німці хочуть просувати такі системи на ринок. По суті, Skyranger - це готовий бойовий модуль з дуже скорострільною гарматою. Також на башту можуть встановлюватися пускові установки для ракет Stinger або Mistral, які підвищують боєздатність", - зазначив Рябих.

Зазначимо, 35-мм зенітна гармата може вести вогонь одиночними пострілами зі швидкістю 200 пострілів за хвилину. Максимальна швидкість - до 1 000 пострілів за хвилину. Ефективна дальність стрільби становить 4000 метрів. На додаток до базової гармати можна розмістити і полегшену Skyranger 30 з дальністю до 3000 м.

Модуль оснащений різними датчиками. Набір включає радар з радіусом виявлення цілі до 30 км, електрооптичний датчик, інфрачервону камеру з лазерним далекоміром та автоматичним супроводом. До того ж завдяки системі керування та контролю Skymaster (включає компоненти ідентифікації "свій-чужий") інтегрується в ширшу мережу ППО.

Скорострільні знаряддя оснащуються програмованими боєприпасами повітряного підриву AHEAD. Які перед ціллю випускають хмару суббоєприпасів, підвищуючи ймовірність ураження.

"Це дозволяє з невеликою витратою збивати аеродинамічні цілі типу дронів і крилатих ракет. Але на невеликі відстані. Це система забезпечення ближньої ППО для наземних військ або конкретних об'єктів. Хоча, безумовно, здатність автоматично захоплювати цілі завдяки архітектурі Skymaster і збивати їх у черговому режимі - це перевага", - наголошує експерт.

Зазначимо, раніше повідомлялося про поставки ППО Skynex від Rheinmetall. Там бойові модулі встановлені на колісних вантажівках, мають радари X-TAR3D з дальністю виявлення до 50 км, систему керування Skymaster та 35-мм зенітні турелі (теж з боєприпасами AHEAD). Але без інтеграції зенітних ракет.

Прем'єр Денис Шмигаль позитивно відгукувався про Skynex, називаючи їх ефективною зброєю від російських дронів. "Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні", - казав він у квітні 2023 року. За даними німецького уряду, загалом поставлено дві системи.

Нове життя для Leopard. Чому вибір шасі виглядає оптимальним

Вибір танка Leopard 1 як шасі для Frankenstein здається оптимальним з точки зору сумісності. Тому що українські військові використовують німецькі самохідні зенітки Gepard, які теж виконані на базі "леопардів".

"Але все одно питання є. Цих шасі в принципі залишилося небагато. Нам обіцяли поставити близько 200 Leopard 1, більше сотні вже передали. Як і є питання щодо інтеграції, хоча, думаю, що це не проблема, якщо Skyranger працюють як наземні модулі або встановлюються на колісні шасі", - вважає Валерій Рябих.

Зазначимо, за останніми даними, Україна могла отримати не менше 135 Leopard 1 із запасів Німеччини, Данії та Нідерландів. Також відомо про викуп партії у приватного дилера у Бельгії. Поставки тривають мінімум з літа 2023 року, але виглядає так, що їх нечасто задіяють у бойових операціях.

Ймовірно, через вік, недостатній бронезахист і можливі проблеми з отриманням снарядів для 105-мм зброї. Ці фактори роблять Leopard 1 привабливим для переробки на машину ППО малої дальності, пише профільний портал The War Zone.

Реалізація проекту залежатиме від реальних потреб Збройних сил України. На сьогодні нічого невідомо про контракт і, схоже, Rheinmetall займається його просуванням через ЗМІ, щоб забезпечити процес переговорів із потенційним замовником, зазначає Рябих.

"Переговори почнуться, якщо замовник в особі ЗСУ вирішить, що потрібні саме такі машини і саме на такому шасі. У принципі, це можливо. Тому що при замовленні треба враховувати уніфікацію озброєнь. Теоретично Frankenstein можна було б поставити тим підрозділам, у яких на озброєнні танки Leopard 1. Зараз рано казати про обсяги, але очевидно, що таких машин треба багато", - додав він.

Як Frankenstein могли б посилити ППО України

Пропозиція Rheinmetall особливо примітна з урахуванням досвіду застосування самохідок Gepard в Україні проти російських дронів, а в деяких випадках і крилатих ракет. По суті, Frankenstein стане покращеною версією, здатною стріляти не лише боєприпасами зенітної артилерії, а й зенітними ракетами.

Як і Gepard, вони можуть стати в нагоді для прикриття наземних військ і стаціонарних об'єктів, зазначає Рябих.

"Але треба зазначити, що ці завдання можуть вирішуватися за рахунок насичення необхідною кількістю переносних зенітно-ракетних комплексів. Які збивають цілі на набагато більших відстанях. Одним із основних недоліків Frankenstein є саме невеликий радіус дії", - сказав він.

Вочевидь рішення ухвалюватимуть після всіх розрахунків. І якщо масово встановлювати Skyranger на Leopard 1 буде економічно доцільним, не можна виключати, що "франкенштейни" з'являться в Україні.

"Вони можуть виявитися високоефективними з точки зору вартості знищення ворожої цілі. Щоб збити один дрон, може знадобитися до трьох програмованих боєприпасів AHEAD на кілька тисяч євро. Водночас, вартість однієї ракети Stinger становить 120-150 тисяч доларів", - додав експерт.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з відкритих джерел, публікації Bild, профільного порталу The War Zone та коментарі військового експерта Defense Express Валерія Рябих.