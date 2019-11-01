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Фракция Порошенко заявила о преследовании нардепа Федины

Новости » Политика     01.11.2019 - 21:21
Фракция Порошенко заявила о преследовании нардепа Федины
Фото: фракция Порошенко (eurosolidarity.org)

У Порошенко сделали заявление

Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС) заявила о преследовании своего депутата Софии Федины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине", - говорится в заявлении.

В "ЕС" отметили, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

"Недопустимым является комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновной Софию Федину. В то же время игнорируя факт госизмены депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов – ветеранов и волонтеров АТО / ООС", - считают у Порошенко.

Кричащими во фракции также назвали "угрозы журналистам тюрьмой до 7-ми лет с трибуны Верховной рады народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Яременко".

"Нынешний президент, как никто другой пользовался полной свободой слова. Его никто не преследовал ни за сцены расстрела парламента, ни за похороны действующего главы государства, ни за сравнение Украины с проституткой. Даже такие экстравагантные формы критики безнаказанно существовали, ибо настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран", - говорится в сообщении.

"ЕС" требует закрыть уголовные производства и не задевать демократию в Украине, "ибо преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя".

"Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушая ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - резюмировали у Порошенко.

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