Форвард збірної України з "Шахтаря" забив "Барселоні" в Лізі чемпіонів: відео
Донецький "Шахтар" виграв перший тайм протистояння з іспанською "Барселоною" у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
"Гірники" зуміли оформити гол у роздягальню. На 40-й хвилині забитим м'ячем відзначився Сікан. Українець з центру штрафного майданчика головою переправив м'яч у кут воріт після навісу Гочолейшвілі з правого флангу.
Відео гола Сікана:
За десятиліття виступів на європейській арені "Шахтар" 10 разів грав проти "Барселони". "Гірники" здобули дві перемоги на групових етапах Ліги чемпіонів, а також звели внічию один поєдинок Кубка кубків. Натомість "блаугранас" виграли 7 матчів (Кубок кубків, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА).
До слова, раніше "Шахтар" U-19 зазнав розгрому від "Барселони" в Юнацькій лізі УЄФА.
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