Форвард збірної України з "Шахтаря" забив "Барселоні" в Лізі чемпіонів: відео

Донецький "Шахтар" виграв перший тайм протистояння з іспанською "Барселоною" у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" зуміли оформити гол у роздягальню. На 40-й хвилині забитим м'ячем відзначився Сікан. Українець з центру штрафного майданчика головою переправив м'яч у кут воріт після навісу Гочолейшвілі з правого флангу. Відео гола Сікана: За десятиліття виступів на європейській арені "Шахтар" 10 разів грав проти "Барселони". "Гірники" здобули дві перемоги на групових етапах Ліги чемпіонів, а також звели внічию один поєдинок Кубка кубків. Натомість "блаугранас" виграли 7 матчів (Кубок кубків, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА).