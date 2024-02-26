Форвард "Рейнджерс" двічі отримав на горіхи, ненависть Дербі Альберти: бійки вікенду НХЛ

Шанувальники сутичок на льодових аренах у вихідні отримали задоволення від колотнеч у різних куточках Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У дебюті принципового протистояння "Філадельфії" та "Рейнджерс" на кулаках зійшлися вінгер господарів Ніколя Делор'є та форвард "Нью-Йорка" Меттью Ремпе. Опоненти надавали добрячих стусанів один одному, а фінальним акордом став прийом Делор'є, після якого гість льоду впав додолу. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

Було неспокійно і в Санрайзі, де зчепилися форвард "Флориди" Нік Казінс і вінгер "Вашингтона" Ентоні Манта. Останній підштовхнув опонента в борт за воротами, а той вирішив поштовхатися зі застосуванням ключки. Манті такий варіант до душі не припав, тож він узявся лупцювати господаря льоду та зупинився лише після втручання рефері.

Натомість у Сіетлі оборонець "Кракен" Вілл Борген під завісу програної "Міннесоті" зустрічі вирішив зігнати злість на нападникові "Вайлд" Брендонові Дюхеймі. Суперники обмінялися низкою ударів, а потім Борген відправив Дюхейма в нокаут ударом у потилицю. Суддівська бригада покарала обох забіяк 5-хвилинними штрафами.

У бойовій Битві за Альберту після кількох інцидентів навкулачки зійшлися хуліган "Едмонтона" Корі Перрі та оборонець "Калгарі" Маккензі Вігар. Хуліганів не зупинив навіть рефері, який спробував припинити конфронтацію. Повз кремезну спину Феміди сяк-так вони обмінялися випадами. Утім, спаринг закінчився нічиєю. Перрі отримав штраф 2+5, а Вігар – традиційні 5 хвилин.

Значно видовищнішою була бійка їхніх одноклубників – центрального нападника "Ойлерз" Маттіаса Янмарка та форварда "Флеймз" Блейка Коулмена. У центрі майданчика перший серією блискавичних випадів застав зненацька гостя льоду. Янмарк заволодів ініціативою і завдав значно більше ударів, ніж опонент. Коулмен намагався відповідати, але опинився в "полоні" власного джерсі.

Форвард "Рейнджерс" Меттью Ремпе вдруге за вихідні отримав прочухана в поєдинку проти "Коламбуса". Вінгер "Блю Джекетс" Матьє Олів'є прийняв виклик молодого та доволі швидко провчив його. Ремпе пропустив кілька потужних ударів у голову та впав на лід. Рефері виписали обом по п'ять хвилин на лаві штрафників.

Нарешті в матчі "Анахайма" та "Нешвілла" на льоду зійшлися форвард господарів Сем Каррік і оборонець "Предаторз" Жеремі Лозон. Обидва викинули чимало потужних ударів, але поступово ініціативою заволодів бувалий у боях захисник. Лозон спробував натягнути джерсі на голову Карріка, а потім таки відправив його додолу та завдав ще ударів згори на прощання.