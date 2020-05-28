Формула-1 отменила первую за 35 лет гонку в Нидерландах

Фото: Гран-при Нидерландов (formula1.com)

Организаторы не хотят проводить этап без зрителей

Формула-1 объявила об отмене Гран-при Нидерландов в 2020 году. Причиной послужило нежелание организаторов проводить гонку при пустых трибунах.

Об этом сообщается на сайте чемпионата мира по автогонкам класса Формула-1.

Изначально этап должен был состоятся с 1 по 3 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на неопределенный срок. Все билеты, купленные на гонку 2020 года, будут действительны в будущем сезоне. Новая дата Гран-при Нидерландов станет известна в конце года.

Due to the worldwide spread of the coronavirus the inaugural Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix has been postponed definitively to 2021. All tickets remain valid for the new race. Find out more in-depth info via https://t.co/n6xzhkLYgE. Stay safe #DutchGP pic.twitter.com/glQaeLW2fM — Dutch Grand Prix (@f1_dutchgp) May 28, 2020

Это четвертая отмененная гонка в сезоне-2020, ранее было объявлено, что не состоятся Гран-при Австралии, Монако и Франции.

Соревнования на нидерландском автодроме "Зандворт" должны были вернуться в календарь Формулы 1 впервые за 35 лет. Ранее этап в Нидерландах проводился с 1952 по 1985 год.

Ожидается, что чемпионат мира Формулы-1 в 2020 году начнется 5 июля в Австрии. Затем планируется, что Формула-1 отправится в Великобританию на трассу "Сильверстоун" или на немецкий "Хоккенхаймринг".

Напомним, первые гонки Формулы-1 после возобновления пройдут без зрителей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник