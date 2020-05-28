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Формула-1 отменила первую за 35 лет гонку в Нидерландах

Новости » Спорт     28.05.2020 - 14:33
Формула-1 отменила первую за 35 лет гонку в Нидерландах
Фото: Гран-при Нидерландов (formula1.com)

Организаторы не хотят проводить этап без зрителей

Формула-1 объявила об отмене Гран-при Нидерландов в 2020 году. Причиной послужило нежелание организаторов проводить гонку при пустых трибунах.

Об этом сообщается на сайте чемпионата мира по автогонкам класса Формула-1.

Изначально этап должен был состоятся с 1 по 3 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на неопределенный срок. Все билеты, купленные на гонку 2020 года, будут действительны в будущем сезоне. Новая дата Гран-при Нидерландов станет известна в конце года.

Это четвертая отмененная гонка в сезоне-2020, ранее было объявлено, что не состоятся Гран-при Австралии, Монако и Франции.

Соревнования на нидерландском автодроме "Зандворт" должны были вернуться в календарь Формулы 1 впервые за 35 лет. Ранее этап в Нидерландах проводился с 1952 по 1985 год.

Ожидается, что чемпионат мира Формулы-1 в 2020 году начнется 5 июля в Австрии. Затем планируется, что Формула-1 отправится в Великобританию на трассу "Сильверстоун" или на немецкий "Хоккенхаймринг".

Напомним, первые гонки Формулы-1 после возобновления пройдут без зрителей.

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Автор: Вера Олейник

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