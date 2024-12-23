ua en ru
Пн, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ford представив доопрацьований позашляховик Expedition для служби в поліції

Понеділок 23 грудня 2024 11:59
UA EN RU
Ford представив доопрацьований позашляховик Expedition для служби в поліції Фото: Ford представив доопрацьований позашляховик Expedition для служби в поліції (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford допрацював свій новий позашляховик для служби у поліції. Основою для спецтезніки став Expedition п'ятого покоління. Замовник може зупинити свій вибір на звичайному варіанті довжиною 5,3 метра або доплатити за 5,6-метрову версію Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Поліцейський позашляховик отримав шини з високим профілем, силові підніжки, а на центральному тунелі з'явилися засоби зв'язку та пульт керування додатковими функціями. Також є можливість руху без світлових приладів, яка недоступна звичайним машинам.

Для служби в поліції переробляють тільки повнопривідні бензинові Ford Expedition з турбомотором V6 на 3,5 літра (406 сил, 651 Нм) та 10-ступінчастим "автоматом". Позашляховик здатний буксирувати причіп повною вагою від 4,1 до 4,4 тони. Залежно від довжини колісної бази салон може бути дво- або трирядним.

Ford представив доопрацьований позашляховик Expedition для служби в поліції

Поліцейські управління США можуть вибирати між п'ятьма поліцейськими моделями родини SSV: є електричні пікапи F-150 Lightning та кросовери Mustang Mach-E, бензинові F-150, а основна частина закупівель припадає на кросовери Police Interceptor Utility на базі Explorer. Також силові структури можуть вибирати продукцію Dodge, Jeep та RAM.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ford Автомобільний ринок
NEWS
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
Наступ на Херсон та у Запорізькій області? Що готує Росія
DAILY
"Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Залізні люди". Чи реально ветеранам пройти протезування без кіл бюрократії