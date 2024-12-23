Ford представив доопрацьований позашляховик Expedition для служби в поліції

Ford допрацював свій новий позашляховик для служби у поліції. Основою для спецтезніки став Expedition п'ятого покоління. Замовник може зупинити свій вибір на звичайному варіанті довжиною 5,3 метра або доплатити за 5,6-метрову версію Max.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Поліцейський позашляховик отримав шини з високим профілем, силові підніжки, а на центральному тунелі з'явилися засоби зв'язку та пульт керування додатковими функціями. Також є можливість руху без світлових приладів, яка недоступна звичайним машинам.

Для служби в поліції переробляють тільки повнопривідні бензинові Ford Expedition з турбомотором V6 на 3,5 літра (406 сил, 651 Нм) та 10-ступінчастим "автоматом". Позашляховик здатний буксирувати причіп повною вагою від 4,1 до 4,4 тони. Залежно від довжини колісної бази салон може бути дво- або трирядним.

Поліцейські управління США можуть вибирати між п'ятьма поліцейськими моделями родини SSV: є електричні пікапи F-150 Lightning та кросовери Mustang Mach-E, бензинові F-150, а основна частина закупівель припадає на кросовери Police Interceptor Utility на базі Explorer. Також силові структури можуть вибирати продукцію Dodge, Jeep та RAM.