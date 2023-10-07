ФОПам від жовтня загрожують великі штрафи: кого це торкнеться

З першого жовтня в Україні повернулися штрафи за торгівлю без касових апаратів.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українське Радіо ".

"Що стосується перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. Від 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено", - наголосив Гетманцев.

Кого стосуватимуться перевірки

Перевірки стосуються певних груп підприємців, які, зокрема, реалізують:

спиртні напої;

тютюнові вироби;

паливо;

електроенергію.

Крім того, під планові перевірки підпадають банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

"Днями буде прийнято план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства", - попередив народний депутат.

Який розмір штрафу доведеться сплатити

Якщо податкові органи встановлять, що перелічені категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, до них застосують фінансові санкції - розмір штрафу безпосередньо залежить від суми, яка пройшла повз касу.

Штраф за першу не проведену через касовий апарат операцію - 100% від суми чека;

штраф за другу й наступні операції становитиме 150% від суми чека.

Однак штрафи за роботу без касових апаратів не будуть застосовуватись до бізнесу на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Використання касових апаратів є обов'язковим для ФОП II, III та IV груп спрощеної системи оподаткування та на загальній системі оподаткування. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходів.

Закон про касові апарати ухвалили "з метою детінізації розрахунків" - щоб вивести з "тіні" розрахунки за товари й послуги.

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