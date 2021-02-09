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На фоне роста заболеваемости: в Бельгии могут смягчить карантин

Новина українською → Бельгия, Вторник 09 февраля 2021 05:22
На фоне роста заболеваемости: в Бельгии могут смягчить карантин Фото: Бельгия (pexels)
Автор: Даша Харченко

Правительство Бельгии допускает смягчение карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В то же время в стране растут показатели заболеваемости.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Премьер-министр Александр Де Кроо привел три фактора, почему карантин может быть смягчен.

"Во-первых, рост числа новых случаев это происходит на фоне большего количества тестов по выявлению инфекции. Во-вторых, количество госпитализаций в больницы и число пациентов в реанимациях продолжает снижаться. Третий элемент, который является наиболее фундаментальным - в стране началась вакцинация", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, в домах для ухода за пожилыми людьми все жильцы и персонал получили, по крайней мере, одну прививку против коронавируса, что уменьшило группу риска и нагрузки на больницы.

В то же время ведущие вирусологи страны предостерегают правительство от смягчения ограничений.

Ранее стало известно, что правительство Бельгии продлило действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 1 апреля. Кроме того, планируют ввести систему штрафов для тех, кто избегает обязательного тестирования.

Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, взъезжающим в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

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