На фоне роста заболеваемости: в Бельгии могут смягчить карантин

Правительство Бельгии допускает смягчение карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В то же время в стране растут показатели заболеваемости.

Премьер-министр Александр Де Кроо привел три фактора, почему карантин может быть смягчен.

"Во-первых, рост числа новых случаев это происходит на фоне большего количества тестов по выявлению инфекции. Во-вторых, количество госпитализаций в больницы и число пациентов в реанимациях продолжает снижаться. Третий элемент, который является наиболее фундаментальным - в стране началась вакцинация", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, в домах для ухода за пожилыми людьми все жильцы и персонал получили, по крайней мере, одну прививку против коронавируса, что уменьшило группу риска и нагрузки на больницы.

В то же время ведущие вирусологи страны предостерегают правительство от смягчения ограничений.