На фоне роста заболеваемости: в Бельгии могут смягчить карантин
Правительство Бельгии допускает смягчение карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В то же время в стране растут показатели заболеваемости.
Об этом сообщает The Brussels Times.
Премьер-министр Александр Де Кроо привел три фактора, почему карантин может быть смягчен.
"Во-первых, рост числа новых случаев это происходит на фоне большего количества тестов по выявлению инфекции. Во-вторых, количество госпитализаций в больницы и число пациентов в реанимациях продолжает снижаться. Третий элемент, который является наиболее фундаментальным - в стране началась вакцинация", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, в домах для ухода за пожилыми людьми все жильцы и персонал получили, по крайней мере, одну прививку против коронавируса, что уменьшило группу риска и нагрузки на больницы.
В то же время ведущие вирусологи страны предостерегают правительство от смягчения ограничений.
Ранее стало известно, что правительство Бельгии продлило действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 1 апреля. Кроме того, планируют ввести систему штрафов для тех, кто избегает обязательного тестирования.
Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, взъезжающим в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.