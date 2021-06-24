Фонд соцстрахования профинансировал 2 млрд гривен декретных для 56,8 тысячи украинок

Фонд социального страхования профинансировал пособия по беременности и родам для 56 886 работающих женщин в январе-мае 2021 года. Выплаты начислены на общую сумму 2 миллиарда гривен.

"Фонд социального страхования принял на финансирование пособия по беременности и родам для 56 886 работающих женщин в январе-мае 2021 года. Выплаты начислены на общую сумму 2 миллиарда гривен, что на 4%, или 76,5 миллиона гривен больше, чем за тот же период 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд финансирует указанную помощь для всех работающих женщин за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам. В общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

"Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Он выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде", - информируют в ведомстве.

Кроме того, женщинам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдают с 27 недель беременности сроком 180 календарных дней.