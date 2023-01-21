ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших облігацій

Новость на русском →
У світі, Субота 21 січня 2023 19:37
Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших облігацій Фото: Фонд розвитку ОПЕК вкладе залучені кошти у проєкти сталого розвитку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів за допомогою власних облігацій, випущених вперше в історії Фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, Фонд міжнародного розвитку ОПЕК, створений урядами країн-членів Організації країн-експортерів нафти майже 50 років тому, залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших в історії облігацій.

Кошти, отримані від реалізації цінних паперів, призначені для проєктів сталого розвитку у галузі продовольчої безпеки, охорони здоров’я, інфраструктури, освіти, зайнятості та відновлюваних джерел енергії.

Трирічна облігація, процентна ставка за якою становитиме 4,5%, буде також класифікована як облігація "сталого розвитку". Це позначення робить облігації привабливішими для інвесторів, які прагнуть використовувати свої ресурси з більшою користю для довкілля та суспільства.

"Центральні банки країн Близького Сходу, Європи та Азії та інші офіційні установи, зокрема зі США, сформували 62% покупців облігацій. Комерційні банки склали ще 19%, управлінці активами, страхові та пенсійні фонди - решту. У географічному плані 52% покупців були з Європи, Близького Сходу та Африки, 27% - з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та 21% - з Північної Америки", - повідомила керівник відділу фінансування Фонду ОПЕК Мартіна Міллс Янсен.

Reuters нагадує, що спочатку Фонд планував продати облігації у 2022 році, але відклав свої плани, коли глобальний стрибок відсоткових ставок, спричинений інфляцією та війною в Україні, збудив ринки фінансування. Однак цьогоріч ситуація стала спокійнішою, що призвело до великої кількості емісій по всьому світу і дозволило Фонду ОПЕК піти на велику угоду.

"Фонд ОПЕК наразі планує щорічно випускати облігації, номіновані у доларах. Однією з умов є те, що Фонд інвестує лише у країни, які не є членами ОПЕК", - уточнила агенція.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, які фактори стануть ключовими на фондових майданчиках Волл-Стріт у 2023 році.

Днями РБК-Україна повідомляло, що світові ринки поки відкладають "Санта ралі", а іноземці активніше вкладаються в українські ОВДП.

Крім того, нещодавно ми писали, що буде з економікою України у 2023 році і чи є ризики для курсу гривні та інфляції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна