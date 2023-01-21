Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших облігацій
Фонд розвитку ОПЕК залучив 1 млрд доларів за допомогою власних облігацій, випущених вперше в історії Фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Reuters, Фонд міжнародного розвитку ОПЕК, створений урядами країн-членів Організації країн-експортерів нафти майже 50 років тому, залучив 1 млрд доларів шляхом продажу своїх перших в історії облігацій.
Кошти, отримані від реалізації цінних паперів, призначені для проєктів сталого розвитку у галузі продовольчої безпеки, охорони здоров’я, інфраструктури, освіти, зайнятості та відновлюваних джерел енергії.
Трирічна облігація, процентна ставка за якою становитиме 4,5%, буде також класифікована як облігація "сталого розвитку". Це позначення робить облігації привабливішими для інвесторів, які прагнуть використовувати свої ресурси з більшою користю для довкілля та суспільства.
"Центральні банки країн Близького Сходу, Європи та Азії та інші офіційні установи, зокрема зі США, сформували 62% покупців облігацій. Комерційні банки склали ще 19%, управлінці активами, страхові та пенсійні фонди - решту. У географічному плані 52% покупців були з Європи, Близького Сходу та Африки, 27% - з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та 21% - з Північної Америки", - повідомила керівник відділу фінансування Фонду ОПЕК Мартіна Міллс Янсен.
Reuters нагадує, що спочатку Фонд планував продати облігації у 2022 році, але відклав свої плани, коли глобальний стрибок відсоткових ставок, спричинений інфляцією та війною в Україні, збудив ринки фінансування. Однак цьогоріч ситуація стала спокійнішою, що призвело до великої кількості емісій по всьому світу і дозволило Фонду ОПЕК піти на велику угоду.
"Фонд ОПЕК наразі планує щорічно випускати облігації, номіновані у доларах. Однією з умов є те, що Фонд інвестує лише у країни, які не є членами ОПЕК", - уточнила агенція.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, які фактори стануть ключовими на фондових майданчиках Волл-Стріт у 2023 році.
Днями РБК-Україна повідомляло, що світові ринки поки відкладають "Санта ралі", а іноземці активніше вкладаються в українські ОВДП.
Крім того, нещодавно ми писали, що буде з економікою України у 2023 році і чи є ризики для курсу гривні та інфляції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.