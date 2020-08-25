Фонд "Украина XXI века" обратился к президенту по поводу утверждения большого герба Украины

Фото: президент Зеленский на фоне большого государственного герба Украины (ОП)

Первый конкурс на лучший эскиз БГГУ был проведен в 1997 году

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" совместно с общественными деятелями обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому из-за проекта постановления ВРУ о проведении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (БГГУ).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Обращение к президенту подписали глава Фонда Богдан Губский, директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий и авторы победного эскиза БГГУ.

Как отмечается в обращении, первый конкурс на лучший эскиз БГГУ был проведен в 1997 году. Тогда, государственная комиссия признала лучшим эскизом герб авторства деятелей искусств - членов Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко, доктора исторических наук, полного кавалера ордена Княгини Ольги Марии Дмитриенко, и старшего научного сотрудника НАНУ Юрия Савчука.

В 2008 году согласно указу президента Украины, Кабинетом министров конкурс был проведен повторно, а его победителем снова стал эскиз упомянутого коллектива, к которому присоединился народный художник Украины, академик Национальной академии искусств и лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Сергей Якутович. Координатором проекта выступил председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" Богдан Губский.

Как отмечают в фонде, по решению государственной комиссии эскиз полностью отвечал требованиям Конституции, условиям конкурса и концепции создания Большого Государственного Герба, разработанной Национальной академией наук.

В 2009 году этот эскиз БГГУ утвердил Кабинет министров. С тех пор эскиз БГГУ так и не был рассмотрен Верховной радой, хотя главное экспертное управление ВРУ дважды рекомендовало народным депутатам принять законопроект о БГГУ.

Между тем, как отмечается в письме, победный эскиз БГГУ получил широкую общественную апробацию и оценку. Именно его сегодня используют высшие органы государственной власти Украины и общественность. В частности, его можно увидеть в зале официальных приемов Офиса президента Украины, в воинских частях Вооруженных Сил, школах, университетах. Именно этот эскиз БГГУ трижды чеканился Национальным банком Украины на юбилейных монетах по случаю 10-летия, 15-летия и 25-летия Независимости Украины. Он активно использовался во время Революции Достоинства.

"Практика - критерий истины. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что указанная концепция БГГУ, ее художественное воплощение, что шлифовалось в различных графических редакциях, прошли испытание временем и стали достоянием новейшей украинской истории и геральдики", - говорится в сообщении.

В письме к президенту отмечается, что в проекте БГГУ использованы символы, которые объединяют различные исторические эпохи тысячелетнего государственного пути Украины, увековечивают и восхваляют величайших государственных мужей - Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Евгения Петрушевича, Павла Скоропадского.

"Большой государственный герб свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции, олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи - идеи соборности украинских земель и их демократического устройства", - отмечается в обращении.

В фонде подчеркивают, что дело остается лишь за малым - утвердить этот эскиз БГГУ решением Верховной рады Украины.

Фонд "Украина XXI века" отмечает, что именно потому, общественные деятели и авторский состав победного конкурса на лучший проект БГГУ обратились к президенту с предложением внести на рассмотрение Верховной рады, как первоочередной, Закон Украины об утверждении этого эскиза, как большого государственного герба Украины и тем самым поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу государственной важности.

Напомним, ранее народные депутаты от "Слуги народа" предложили провести конкурс в три этапа, включая общественное обсуждение эскиза БГГУ, определение победителя и представление в ВРУ предложений по результатам этого конкурса. Планируется, что 25 августа постановление будет рассмотрено на внеочередной сессии парламента.