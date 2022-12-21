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Фонд Аметова передав продуктові набори переселенцям у Луцьку

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Середа 21 грудня 2022 17:47
Фонд Аметова передав продуктові набори переселенцям у Луцьку Фото: Фонд Аметова передав продуктові набори переселенцям у Луцьку (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж для переселенців у Луцьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Цього разу партія наборів із продуктами першої необхідності була доставлена для викладачів, співробітників і студентів Донецького національного технічного університету та Костянтинівського коледжу ДонНТУ, що були евакуйовані з прифронтових міст Донеччини.

У кожному наборі містяться: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 136 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово виїхав із регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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