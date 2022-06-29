Фонд Ахметова впервые передал гуманитарный груз в Полтавскую область

Фонд Рината Ахметова направил в Полтавскую область первый груз с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это более 1,8 тысячи наборов с продуктами длительного хранения, которые будут распределены среди наиболее уязвимых категорий переселенцев.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи, Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Поэтому всего будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".