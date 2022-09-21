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Фонд Ахметова відправляє гуманітарний вантаж до звільнених населених пунктів Донецької області

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Середа 21 вересня 2022 11:52
Фонд Ахметова відправляє гуманітарний вантаж до звільнених населених пунктів Донецької області Фото: Фонд Ахметова відправляє гуманітарний вантаж до звільнених населених пунктів Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова завантажив партію гуманітарної допомоги, що надійде до населених пунктів Донецької області, які було нещодавно звільнено від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Мешканці деокупованих територій Донеччини отримають від фонду понад 5,5 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

У кожному наборі: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже доставив до Донецької області майже 100 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування від Фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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