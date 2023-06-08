Фонд Ахметова відправив продуктові набори переселенцям у Дніпропетровській області
Фонд Ріната Ахметова відправив до Дніпропетровської області 4 тисячі продуктових наборів. Один із пунктів призначення - селище Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Гуманітарна допомога призначена для вимушених переселенців із різних областей України, а також для людей, які постраждали під час російських обстрілів.
У кожному наборі - продукти тривалого зберігання. Це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа. А ще консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.
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