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Фонд Ахметова від початку війни передав мешканцям України понад 500 тисяч продуктових наборів

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Четвер 09 лютого 2023 22:02
Фонд Ахметова від початку війни передав мешканцям України понад 500 тисяч продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова від початку війни передав понад 500 тисяч продуктових наборів  (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За час війни Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців України понад півмільйона наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Допомогу відчули на собі мешканці 22 областей України. Від міста-фортеці Бахмута до гостинного Львова, який прихистив велику кількість переселенців. Від понівечених Гостомеля, Бучі та Чернігова до деокупованих Ізюма, Лимана й Херсона", - зазначають в фонді.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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