Фонд Ахметова від початку війни передав мешканцям України понад 500 тисяч продуктових наборів

За час війни Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців України понад півмільйона наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Допомогу відчули на собі мешканці 22 областей України. Від міста-фортеці Бахмута до гостинного Львова, який прихистив велику кількість переселенців. Від понівечених Гостомеля, Бучі та Чернігова до деокупованих Ізюма, Лимана й Херсона", - зазначають в фонді.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.