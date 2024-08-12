Фонд Ахметова передав "Охматдиту" ультразвукове обладнання для діагностики

Суперсучасне ультразвукове обладнання для діагностики, вкрай необхідне для нейрохірургічного відділення головної дитячої лікарні "Охматдит", передав медзакладу Фонд Ріната Ахметова. Це вже другий етап передання допомоги лікарні, до підтримки якої після ракетного удару Росії фонд долучився одним із перших.

Про це повідомляє РБК-Україна з поосиланням на прес-службу фонду.

"Підтримка "Охматдиту" є надзвичайно важливою для Фонду Ріната Ахметова, адже це підтримка українських медиків, які попри війну, попри всі виклики й ризики, рятують життя дітей, це підтримка найбільшої дитячої лікарні в Україні", - наголошує Андрій Міщенко, керівник програм і проєктів фонду.

Ультразвукова діагностична система, передана фондом для нейрохірургічного відділення "Охматдиту", оснащена прогресивною технологією отримання ультразвукових даних, сенсорною панеллю та широкоформатним монітором високої роздільної здатності, задля того, щоб висококваліфіковані професіонали "Охматдиту" мали можливість проводити точну діагностику на сучасному обладнанні високої якості.

"За той місяць, який пройшов після ракетної атаки, в нашій лікарні було зроблено понад 400 операцій. Навантаження на все обладнання зростає через те, що більша його частина, зокрема УЗД-апарати, були пошкоджені. Для нас це вже не перший позитивний досвід співпраці з Фондом Ріната Ахметова. Сподіваємося, що й надалі будемо разом робити все, щоб наша лікарня максимально швидко відновилась і наші пацієнти могли отримувати медичну допомогу на найвищому рівні", - наголошує Сергій Чернишук, медичний директор НДСЛ "Охматдит".

"Діти, які до нас приходять, проходять багато обстежень. Раніше у разі сумнівів дітей відправляли, наприклад, на КТ - це променеве навантаження, це час, іноді це наркоз. Новий, якісний апарат УЗД допомагає визначити, потрібні додаткові обстеження чи ні. Апарат, переданий Фондом Ріната Ахметова, пришвидшить нам діагностику та дасть змогу максимально швидко і якісно робити всі обстеження", - додав Павло Плавський, завідувач відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит".

За його словами, медики підбирали саме ті датчики, які необхідні для немовлят, датчики для нейрохірургії, плюс стандартні обстеження, які потрібні пацієнтам для підготовки до оперативного втручання

У рамках першого етапу допомоги, вже на третій день після теракту, фонд передав "Охматдиту" два оснащені реанімобілі для порятунку дітей, і ці машини швидкої допомоги вже виїжджають на виклики.

У тісній співпраці із керівництвом "Охматдиту" Фонд Ріната Ахметова продовжує визначати потреби медичного закладу з відновлення після російської атаки. Допомога й надалі передаватиметься поетапно.

Фонд не вперше допомагає медичним установам України у кризових ситуаціях. У 2019 році було реалізовано проєкт "200 швидких для України", це найбільший приватний благодійний проєкт у сфері невідкладної медицини за часи незалежності.

А під час пандемії коронавірусу ключовим елементом допомоги країні від Фонду Ріната Ахметова стала закупівля для державних лікарень більш ніж 200 суперсучасних апаратів ШВЛ, які Фонд зумів придбати і привезти в Україну попри дефіцит високотехнологічного медичного обладнання у світі. Такого обладнання українська медицина потребувала найбільше.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.