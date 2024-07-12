Фонд Ахметова передав лікарні "Охматдит" реанімобілі

"Підтримка "Охматдиту" є надважливою для нас, адже це допомога українським медикам, які рятують дітей попри ризики та виклики війни. Реанімобілі, які Фонд Ріната Ахметова передав лікарні, сучасно обладнані автівки, які вже готові допомагати медичним працівникам виконувати їхню непросту та дуже цінну роботу зі збереження здоров’я та життя наших дітей — найдорожчого скарбу та майбутнього України", - наголосила Ірина Блажан, програмна директорка Фонду Ріната Ахметова.

Також Фонд відповів на запит лікарні "Охматдит" і готовий забезпечити його пацієнтів апаратами для гемодіалізу (процедури заміщення функції нирок). Ці апарати допоможуть зберегти здоров’я і життя маленьких пацієнтів, які лікувалися у нині зруйнованій будівлі і продовжують боротьбу за своє життя в інших лікарнях країни.

"Дякуємо за допомогу. Ви завжди нас підтримували, але після такої атаки це вкрай важливо. Це робота на майбутнє — для того, щоби Україна мала змогу зберегти життя кожного громадянина. Ми всі працюємо на майбутнє, на здоров’я і життя дітей, аби Україна була сильною, незалежною, спроможною країною, якою кожний з нас буде пишатися", - говорить генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір.

Нагадаємо, у 2019 році за особистим рішенням Ріната Ахметова був реалізований проєкт "200 швидких для України". Він дозволив підвищити рівень екстреної допомоги в країні. За рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя, зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів.