Фонд Ахметова передав чергову партію гумдопомоги до Запоріжжя

Фонд Ріната Ахметова відправив до Запоріжжя черговий гуманітарний вантаж, щоб підтримати переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Понад тисячу наборів із продуктами першої необхідності було доставлено до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", куди переселенці можуть звернутися й отримати допомогу від фонду.

Нагадаємо, що офіс громадської спілки працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Від початку повномасштабної війни фонд вже доставив до центру понад 32 тисячі продуктових наборів.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.