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Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов

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Воскресенье 10 июля 2022 18:11
Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал в Днепропетровскую область очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

На этот раз более 2,6 тысячи продуктовых наборов поступили для жителей Синельниковского района. В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд уже передал жителям Днепропетровской области более 15 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизнейс.

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