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Фонд Ахметова передал очередную продуктовую помощь Покровску

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Суббота 16 апреля 2022 16:11
Фонд Ахметова передал очередную продуктовую помощь Покровску Фото: Фонд Ахметова передал очередную продуктовую помощь в Покровск (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Покровского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, 5,6 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова получили жители Маринки, Селидово, Курахово, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района, которые находятся на линии фронта.

С начала полномасштабной войны фонд уже передал жителям Донетчины более 34 тысяч наборов с продуктами питания.

Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

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