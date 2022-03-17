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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для общин и больницы Киевской области

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Четверг 17 марта 2022 18:08
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для общин и больницы Киевской области Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для общин и больницы Киевской области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал сегодня около 1 500 продуктовых наборов Киевской облгосадминистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Часть этой помощи получила Киевская областная клиническая больница. Они предназначены для раненых со всей территории Киевской области.

"Сейчас мы получили благотворительную помощь от Фонда Рината Ахметова. Полученные продуктовые наборы прежде всего будут направлены к жителям регионов Киевской области, которые пострадали больше всего - Буча, Ирпень, Бородянка. Недавно Фонд уже предоставил нам лекарственные средства и расходные материалы более чем на 7 млн грн. Эта помощь уже распределена между учреждениями здравоохранения региона. Спасибо фонду за помощь, поддержку и сотрудничество. Все будет Украина", - сказал Александр Свитлый, заместитель директора Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

Другие приоритетные категории получателей помощи - пожилые люди и с особыми потребностями, вынужденные переселенцы.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны фонд передал продуктовые наборы территориальным центрам социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева. Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Гуманитарная помощь Киевская область
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