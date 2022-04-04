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Фонд Ахметова и ДТЭК передали в "Охматдет" аппараты для заживления тяжелых ран

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Понедельник 04 апреля 2022 19:27
Фонд Ахметова и ДТЭК передали в "Охматдет" аппараты для заживления тяжелых ран Фото: Фонд Ахметова и ДТЭК передали в "Охматдет" аппараты для заживления тяжелых ран (cor-medical.ua)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передали в НДСБ "Охматдет" 4 аппарата для лечения ран Renasys Touch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Renasys Touch - плохо заживающие аппараты для вакуумной терапии сложных ран. Специальные помпы применяются в том случае, когда на рану невозможно наложить швы и устранить повреждения с помощью традиционных методов лечения.

У пациентов сразу проходят отеки, восстанавливается нормальное кровообращение. Язвы, загноения - раньше с этим боролись, высушивая рану йодом, спиртом, специальными мазями, то теперь проблемы устраняет вакуум.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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ДТЭК Охматдет
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