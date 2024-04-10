Фокстрот закупив FPV-дрони на 1 млн грн для трьох підшефних підрозділів ЗСУ

Протягом березня ритейлер Фокстрот ініціював закупівлю FPV-дронів на загальну суму 1 млн грн. В організації передачі були залучені колеги-волонтери з фокстротівського штабу "Допомога нашим" і партнери з благодійного фонду "Козак-Драйв".

"Успішність бойових дій українських бійців наразі дуже сильно залежить від їх оснащеності дронами, які несуть бойовий заряд. Тому ми вирішили урізноманітнити арсенал техніки для перемоги від Фокстроту і до традиційних видач - планшетів (їх у нас просять бійці під ПЗ "Кропива"), телевізорів (працюють як монітори для аеророзвідки) та ноутбуків - ми додали FPV-дрони. Закуплені нами "пташки" обладнані 8-метровою щоглою, потужним акумулятором та бездротовим ретранслятором для керування відео, вони допоможуть нашим захисникам здійснювати розвідку, ефективно нищити особовий склад та техніку окупантів", - говорить Олексій Зозуля, виконавчий директор Фокстрот.

Перші 15 бойових "пташок" у повній комплектації стали на озброєння 47 окремої механізованої бригади "Магура" в середині березня. Бійці "Магури" вже 2 роки - під опікою "Фокстроту", корпоративного штабу "Допомога нашим". Тут вже третій рік воює син колеги з Управління охорони, а тепер - військовослужбовця ЗСУ полковника Миколи Гончарука.

Ще 30 FPV-дронів отримали бійці 101 бригади ОБро ГШ ЗСУ, яким Фокстрот допомагає спільно із партнерами - БФ "КОЗАК ДРАЙВ". У відеоподяці бійці 101 бригади підтвердили: техніка життєво важлива на їх гарячому напрямку.

Третя партія з 15 дронів від Фокстрот була передана окремому підрозділу аеророзвідки "Foxtrot" 80-ї ОДШ Галицької бригади. Підрозділ названий так на честь свого загиблого засновника Олега Марковича, до повномасштабного вторгнення - директора Фокстроту у Львові. Майже рік тому саме на підтримку свого тезки Фокстрот та БФ "КОЗАК ДРАЙВ" закупили три DJI Mavik 3Т - дрони-розвідники з тепловізором, поклавши початок ініціативі "Пташки відплати".

У корпоративному штабі Фокстроту "Допомога нашим" зазначають, що весь проєкт "Пташки відплати", який триває вже рік, прогресує завдяки співпраці компанії "Фокстрот" та Благодійного фонду "Козак-Драйв" Charity fund Kozak Drive.

"Три дрони-розвідники DJI Mavik 3Т, 60 штук FРV-дронів - цей наш спільний з фондом рахунок ще вчора здавався фантастичним через ресурсне навантаження, але вже сьогодні маємо реальний і дуже оптимістичний результат", - підсумовує виконавчий директор Фокстроту Олексій Зозуля.

"Військові просять не зупинятися: дрони-камікадзе наразі критично потрібні на гарячих напрямках ведення війни", - додає активіст штабу "Допомога нашим", керівник західного регіонального представництва Фокстроту Богдан Буца. Саме він вів комунікації та організовував усі видачі в акції "Пташки відплати" на підрозділ аеророзвідки Foxtrot.

Алевтина Демуцька, прес-секретар Групи ФОКСТРОТ та учасниця штабу "Допомога нашим" вважає, що березень довів успішність ініціативи українців про волонтерські дрони-камікадзе:

"Порадувала статистика OSINT-дослідника Daniele, який у березні оновив графіки візуально підтверджених та задокументованих ударів безпілотниками обох воюючих сторін по піхоті. За березень Україна різко вирвалася вперед за кількістю ударів як за допомогою дронів-камікадзе, так і за допомогою скидів. У цьому результаті заслуга не тільки держави та її централізованих закупівель, а й зусиль таких волонтерів як фокстротівці".

Нагадаємо, Фокстрот із самого початку війни передав техніки для Сил оборони України на суму в 31,3 млн грн. 15 учасників корпоративного штаба "Допомога нашим" - працівники Фокстроту отримали подяки від генерала Валерія Залужного "За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, плідну та самовіддану співпрацю з Міністерством оборони України по захисту територіальної цілісності України".

Корпоративний штаб Фокстрота "Допопога нашим" всіляко підтримують співзасновники бренда Фокстрот Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.