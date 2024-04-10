Фокстрот закупив FPV-дрони на 1 млн грн для трьох підшефних підрозділів ЗСУ
Протягом березня ритейлер Фокстрот ініціював закупівлю FPV-дронів на загальну суму 1 млн грн. В організації передачі були залучені колеги-волонтери з фокстротівського штабу "Допомога нашим" і партнери з благодійного фонду "Козак-Драйв".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.
"Успішність бойових дій українських бійців наразі дуже сильно залежить від їх оснащеності дронами, які несуть бойовий заряд. Тому ми вирішили урізноманітнити арсенал техніки для перемоги від Фокстроту і до традиційних видач - планшетів (їх у нас просять бійці під ПЗ "Кропива"), телевізорів (працюють як монітори для аеророзвідки) та ноутбуків - ми додали FPV-дрони. Закуплені нами "пташки" обладнані 8-метровою щоглою, потужним акумулятором та бездротовим ретранслятором для керування відео, вони допоможуть нашим захисникам здійснювати розвідку, ефективно нищити особовий склад та техніку окупантів", - говорить Олексій Зозуля, виконавчий директор Фокстрот.
Перші 15 бойових "пташок" у повній комплектації стали на озброєння 47 окремої механізованої бригади "Магура" в середині березня. Бійці "Магури" вже 2 роки - під опікою "Фокстроту", корпоративного штабу "Допомога нашим". Тут вже третій рік воює син колеги з Управління охорони, а тепер - військовослужбовця ЗСУ полковника Миколи Гончарука.
Ще 30 FPV-дронів отримали бійці 101 бригади ОБро ГШ ЗСУ, яким Фокстрот допомагає спільно із партнерами - БФ "КОЗАК ДРАЙВ". У відеоподяці бійці 101 бригади підтвердили: техніка життєво важлива на їх гарячому напрямку.
Третя партія з 15 дронів від Фокстрот була передана окремому підрозділу аеророзвідки "Foxtrot" 80-ї ОДШ Галицької бригади. Підрозділ названий так на честь свого загиблого засновника Олега Марковича, до повномасштабного вторгнення - директора Фокстроту у Львові. Майже рік тому саме на підтримку свого тезки Фокстрот та БФ "КОЗАК ДРАЙВ" закупили три DJI Mavik 3Т - дрони-розвідники з тепловізором, поклавши початок ініціативі "Пташки відплати".
У корпоративному штабі Фокстроту "Допомога нашим" зазначають, що весь проєкт "Пташки відплати", який триває вже рік, прогресує завдяки співпраці компанії "Фокстрот" та Благодійного фонду "Козак-Драйв" Charity fund Kozak Drive.
"Три дрони-розвідники DJI Mavik 3Т, 60 штук FРV-дронів - цей наш спільний з фондом рахунок ще вчора здавався фантастичним через ресурсне навантаження, але вже сьогодні маємо реальний і дуже оптимістичний результат", - підсумовує виконавчий директор Фокстроту Олексій Зозуля.
"Військові просять не зупинятися: дрони-камікадзе наразі критично потрібні на гарячих напрямках ведення війни", - додає активіст штабу "Допомога нашим", керівник західного регіонального представництва Фокстроту Богдан Буца. Саме він вів комунікації та організовував усі видачі в акції "Пташки відплати" на підрозділ аеророзвідки Foxtrot.
Алевтина Демуцька, прес-секретар Групи ФОКСТРОТ та учасниця штабу "Допомога нашим" вважає, що березень довів успішність ініціативи українців про волонтерські дрони-камікадзе:
"Порадувала статистика OSINT-дослідника Daniele, який у березні оновив графіки візуально підтверджених та задокументованих ударів безпілотниками обох воюючих сторін по піхоті. За березень Україна різко вирвалася вперед за кількістю ударів як за допомогою дронів-камікадзе, так і за допомогою скидів. У цьому результаті заслуга не тільки держави та її централізованих закупівель, а й зусиль таких волонтерів як фокстротівці".
Нагадаємо, Фокстрот із самого початку війни передав техніки для Сил оборони України на суму в 31,3 млн грн. 15 учасників корпоративного штаба "Допомога нашим" - працівники Фокстроту отримали подяки від генерала Валерія Залужного "За значний особистий внесок у справу розвитку Збройних сил України, плідну та самовіддану співпрацю з Міністерством оборони України по захисту територіальної цілісності України".
Корпоративний штаб Фокстрота "Допопога нашим" всіляко підтримують співзасновники бренда Фокстрот Валерій Маковецький та Геннадій Виходцев.