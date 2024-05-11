"Флорида" розгромила "Бостон", "Едмонтон" дотиснув "Ванкувер": відео всіх шайб вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Переїзд серії до Бостона не завадив другій перемозі "Пантерз". Флоридці відкрили рахунок у середині першого періоду, коли Родрігес проштовхнув шайбу за лінію в метушні під воротами "Брюїнз". А під завісу другої 20-хвилинки "Флорида" відзначилася ще двічі в більшості – Тарасенко закинув у дальній кут із лівого кола, а Верхейге замкнув передачу на "п'ятаку".

На старті фінального періоду Монтур реалізував чисельну перевагу кидком від синьої лінії. Лише після четвертої шайби "Бостон" прийшов до тями. Спершу Лауко пробив голкіпера гостей на відкладеному штрафі, а потім Дебрюск влучно кинув із лівої зони. "Брюїнз" полетіли вперед відігруватися і отримали ще дві шайби. Райнхарт розписався у порожніх воротах господарів, а Родрігес оформив дубль у більшості.

Канадські команди в першому періоді провели майстер-клас із реалізації більшості. "Ванкувер" відкрив рахунок зусиллями Петтерссона, який за чисельної переваги спокійно кинув із правого кола. У відповідь Драйзайтль відзначився в більшості з передачі Макдевіда.

У дебюті другої 20-хвилинки "Кенакс" і "Ойлерз" знову обмінялися шайбами – Бесер вдало підставив ключку під кидок Сусі, а Екгольм забив пострілом із центральної зони в дев'ятку. Проте, "Ванкувер" знову вийшов уперед зусиллями Задорова, який впіймав Скіннера кидком із гострого кута.

Утім, "Едмонтон" додав у фінальному періоді. На початку ігрового відрізку Макдевід утік на побачення з Шиловсом і реалізував вихід 1 в 0. Більше шайб в основний час глядачі не побачили, а в овертаймі перемогу вирвали "Ойлерз" – Бушар підключився до атаки та з рикошетом від оборонця поцілив у дальній кут.

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