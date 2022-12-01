FlixBus відкриває 3 нових маршрути з України до Польщі та Чехії

З 15 грудня в FlixBus зявиться ще 3 нових рейси, один з яких буде курсувати до Чехії, а два інші - до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку FlixBus у Twitter.

Маршрути здійснюватимуть перевезення з Вінниці до Варшави, з Івано-Франківська до Познані та з Полтави до Праги.

Повний маршрут нових рейсів:

N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава;

N3245: Івано-Франківськ – Львів – Жешув – Лодзь – Познань;

N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага.

FlixBus після початку повномасштабного вторгнення запустив шість нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія уже має 14 ліній до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини і Австрії.