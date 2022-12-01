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FlixBus відкриває 3 нових маршрути з України до Польщі та Чехії

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 01:30
FlixBus відкриває 3 нових маршрути з України до Польщі та Чехії Фото: FlixBus відкриває 3 нових маршрути з України (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

З 15 грудня в FlixBus зявиться ще 3 нових рейси, один з яких буде курсувати до Чехії, а два інші - до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку FlixBus у Twitter.

Маршрути здійснюватимуть перевезення з Вінниці до Варшави, з Івано-Франківська до Познані та з Полтави до Праги.

Повний маршрут нових рейсів:

  • N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава;
  • N3245: Івано-Франківськ – Львів – Жешув – Лодзь – Познань;
  • N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага.

FlixBus після початку повномасштабного вторгнення запустив шість нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія уже має 14 ліній до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини і Австрії.

Нагадаємо, що Україна відновлює залізничне сполучення зі Словаччиною.

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