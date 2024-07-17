ФК "Динамо" відновить одне з відділень "Охматдиту"

ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркіс повністю відбудують та відновлять Центр орфанних захворювань та генної терапії дітей київської лікарні "Охматдит", який постраждав під час нещодавньої російської атаки. Усі витрати організації візьмуть на себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Динамо".

Підписання меморандуму передбачає безпосередньо відновлення Центру після завданих збитків, а також представлення конкретних планів відбудови та підтримки лікарні від ФК "Динамо".

Зазначимо, що Центр орфанних захворювань та генної терапії - нове відділення, яке було відкрите три місяці тому. Орфанні захворювання – рідкісні "захворювання-сироти", які зустрічаються раз на багато мільйонів випадків. Одним з прикладів є СМА – спинально-м’язова атрофія, коли у дитини порушуються імпульси між мозком та м’язами. В Україні зафіксовано близько 300 випадків цієї хвороби.

Наразі розглядається можливість відновлення приміщення Центру орфанних захворювань та генної терапії в будівлі, де воно було розташоване раніше, або переобладнання наявних приміщень в іншій будівлі.

"Ми продовжуємо робити свою справу. Ще до повномасштабної війни, а також після її початку ФК "Динамо" (Київ) підтримувало українські лікарні, сили оборони, людей, які постраждали від збройної агресії, - зазначив генеральний директор клубу Дмитро Бріф.

Він також додав, що з директором лікарні обговорювались й інші шляхи співпраці, ті, що вже діють, та ті, які плануємо у майбутньому.

"Ми переконані, що спільними зусиллями зможемо надати дітям багато можливостей для їхнього лікування та реабілітації, а також ще більше поглибити нашу співпрацю щодо проєктів з відновлення", - підкреслив менеджер.

В прес-службі клубу також зазначили, що крім відбудови відділення лікарні, ФК "Динамо" продовжить реалізацію інших гуманітарних проєктів та щоденну допомогу Охматдиту харчовими продуктами, водою та усім необхідним.

За останні місяці клуб передав лікарні декілька великих вантажів з гуманітарною допомогою та продуктами для дітей.