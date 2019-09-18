Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста" Ахметова

Иллюстративное фото (metinvestholding.com)

Рейтинги еврооблигаций "Метинвеста" повысили до уровня "BB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) горно-металлургической группы "Метинвест" и рейтинги ее еврооблигаций до уровня "BB-" с уровня "B+", прогноз стабильный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Повышение последовало за повышением странового потолка Украины до "B" с "B-" 6 сентября. РДЭ "Метинвеста" остается на две ступени выше странового потолка", - говорится в сообщении агентства.

Fitch указывает, что это связано с комфортным покрытием обслуживания внешнего долга в твердой валюте, а также соответствующими бизнес и финансовыми показателями "Метинвеста".

Помимо того, международное рейтинговое агентство S&P также повысило "Метинвесту" кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций до "B" с "B-", прогноз стабильный.

S&P указало, что "Метинвест" за последние 18 месяцев продемонстрировал сбалансированную финансовую политику с относительно низким уровнем заемных средств и положительным свободным денежным потоком, сохраняя адекватность распределения расходов на рост и доходы акционеров.

Оба агентства также присвоили предварительные рейтинги предлагаемым новым еврооблигациям "Метинвеста", которые группа намерена выпустить сразу после выкупа до 440 млн долларов существующих еврооблигаций: Fitch – "BB-(EXP)", S&P – "B".

"Предлагаемые еврооблигации на сумму не менее 500 млн долларов сгладят профиль погашения и укрепят ликвидность", – считает S&P.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 408 млн долларов.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до 5,82 млрд долларов, EBITDA снизилась на 33% – до 890 млн долларов.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – 2,75 млрд долларов. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил 279 млн долларов. Чистый долг сохранился на уровне 2,47 млрд долларов.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" B.V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до 1,19 млрд долларов с 617 млн долларов. Выручка увеличилась на 33% – до 11,88 млрд долларов, EBITDA – на 23%, до 2,51 млрд долларов.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.