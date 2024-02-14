Фінські благодійні організації передали Dobrobut Foundation шість автівок швидкої

Фінська благодійна організація Pro patria Suomi-Ukraina Ry за підтримки Lions Club, а також Товариства українців у Фінляндії та Товариства українців Тампере передали благодійному фонду Dobrobut Foundation (заснований медичною мережею "Добробут") 6 автомобілів невідкладної медичної допомоги з усім необхідним оснащенням та медичними виробами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook генерального директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Загальна вартість техніки та автомобілей складає близько 150 тис. євро. Передача автівок від фінських благодійників відбулась у Києві в медичному центрі "Добробут" на вул. Ідзиковських, 3, за участі надзвичайного і повноважного посла Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта, співвласників медичної мережі "Добробут" Олега Калашнікова та Ігоря Мазепи, а також директора Dobrobut Foundation Дмитра Гроссу.

Мазепа розповів, що Dobrobut Foundation передасть ці автівки на схід України для порятунку захисників та громадян, що постраждали від ворожих обстрілів.

Машини невідкладної допомоги повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням, зокрема, дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених бійців до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

Самі автомобілі пригнали до України з фінського міста Нокіа самі члени Lions Club, подолавши відстань понад 1600 км.

Крім того, у співпраці з Dobrobut Foundation та за спонсорства Товариства українців Фінляндії, усі 6 автомобілів отримали нове медичне обладнання на суму понад 23 тис. євро. Додатково Pro patria Suomi-Ukraina Ry разом з Товариством українців Тампере передали близько двох тонн гуманітарної допомоги.

"Ми дуже раді, що маємо надійного партнера в Україні - благодійний фонд Dobrobut Foundation. Завдяки нашій співпраці ми точно знаємо, що гуманітарна допомога за фінансової підтримки нашого основного партнера Lions Club, а також за участі Товариства українців у Фінляндії та Товариства українців Тампере потрапить саме туди, де вона потрібна", - ділиться член Lions Club, співзасновник і співголова Pro patria Suomi-Ukraina Ry Томмі Торме.

"Я не перестаю дивуватися, як бажання допомогти українцям об’єднує людей та організації з різних куточків світу. Я дуже радий, що спільні зусилля команди Dobrobut Foundation, Lions Club, Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Товариства українців у Фінляндії, Товариства українців Тампере та нашого українського партнера допоможуть забезпечити наших захисників машинами невідкладної допомоги та медичними розхідниками", - констатував директор Dobrobut Foundation Дмитро Гроссу.

Нагадаємо, минулого року благодійний фонд медичної мережі “Добробут” отримав від Pro patria Suomi-Ukraina Ry фуру з медичними інструментами, виробами для одноразового використання, меблями, а також наборами для новонароджених дітей.

Усе оснащення фонд передав у госпіталь МВС, благодійному фонду "Слов'янська мрія", що дбає про людей у прифронтових зонах, а також малозахищеним внутрішньо переміщеним особам.