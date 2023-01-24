Фінляндія запропонувала тайм-аут у переговорах із Туреччиною щодо заявки на членство в НАТО

У переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною необхідний тайм-аут на кілька тижнів щодо їхньої заявки на вступ до військового альянсу НАТО, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонне інтерв'ю Хаавісто агентству Reuters.

"Необхідний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і подивимося, де ми опинимося, коли вляжеться пил після ситуації, що склалася, тому поки не слід робити жодних висновків. Я думаю, що буде перерва на пару тижнів", - сказав міністр.

Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору після того, як Росія вторглася в Україну, і тепер їм потрібна підтримка всіх нинішніх держав-членів НАТО, щоб стати членом Альянсу.

Але Туреччина заявила, що Швеція, зокрема, має зайняти більш чітку позицію щодо тих, кого Анкара вважає терористами: переважно це курдські бойовики та група, яку вона звинувачує у спробі державного перевороту в Туреччині у 2016 році.

Хаавісто сказав, що в понеділок він розмовляв із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Звичайно, вони відчувають тиск з боку майбутніх виборів у середині травня, і через це дискусія в Туреччині зі зрозумілих причин загострилася в багатьох відношеннях", - сказав Хаавісто.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок оголосив, що президентські та парламентські вибори будуть перенесені на місяць, на 14 травня.

Фінляндія та Швеція неодноразово заявляли, що планують приєднатися до альянсу одночасно, і Хаавісто сказав, що не бачить причин розглядати питання про те, чи може Фінляндія діяти поодинці.