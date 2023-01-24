Фінляндія запропонувала тайм-аут у переговорах із Туреччиною щодо заявки на членство в НАТО
У переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною необхідний тайм-аут на кілька тижнів щодо їхньої заявки на вступ до військового альянсу НАТО, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонне інтерв'ю Хаавісто агентству Reuters.
"Необхідний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і подивимося, де ми опинимося, коли вляжеться пил після ситуації, що склалася, тому поки не слід робити жодних висновків. Я думаю, що буде перерва на пару тижнів", - сказав міністр.
Швеція та Фінляндія минулого року подали заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору після того, як Росія вторглася в Україну, і тепер їм потрібна підтримка всіх нинішніх держав-членів НАТО, щоб стати членом Альянсу.
Але Туреччина заявила, що Швеція, зокрема, має зайняти більш чітку позицію щодо тих, кого Анкара вважає терористами: переважно це курдські бойовики та група, яку вона звинувачує у спробі державного перевороту в Туреччині у 2016 році.
Хаавісто сказав, що в понеділок він розмовляв із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
"Звичайно, вони відчувають тиск з боку майбутніх виборів у середині травня, і через це дискусія в Туреччині зі зрозумілих причин загострилася в багатьох відношеннях", - сказав Хаавісто.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок оголосив, що президентські та парламентські вибори будуть перенесені на місяць, на 14 травня.
Фінляндія та Швеція неодноразово заявляли, що планують приєднатися до альянсу одночасно, і Хаавісто сказав, що не бачить причин розглядати питання про те, чи може Фінляндія діяти поодинці.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не слід розраховувати на підтримку його країни після акції протесту біля посольства Туреччини у Стокгольмі у вихідні дні, під час якої було спалено копію Корану.