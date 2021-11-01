ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Финляндия хочет ввести обязательный военный призыв для женщин

Новина українською →
Финляндия, Понедельник 01 ноября 2021 11:48
Финляндия хочет ввести обязательный военный призыв для женщин Фото: Финляндия хочет ввести обязательный призыв в армию для женщин
Автор: Мария Кучерявец

В Финляндии планируют ввести обязательный призыв в армию для женщин. С соответствующим предложением выступила парламентская комиссия страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Как отмечают местные власти, обязательный призыв не будет означать, что женщины будут служить в армии. По их мнению, такое решение станет шагом на пути уменьшения гендерного неравенства в обществе.

Вместе с тем, как предполагают в парламентской комиссии, неявка на призыв будет наказываться штрафом.

По информации финского Минобороны, такое решение позволит повысить популярность службы в армии среди женского населения.

Известно, что в этом году более 1,6 тысячи женщин в Финляндии добровольно пошли служить в армию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Призыв в армию
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно