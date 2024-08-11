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Фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення, - експерт

Неділя 11 серпня 2024 21:49
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Фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення, - експерт Фото: фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Значні фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого економіста Центру економічної стратегії Дмитра Горюнова.

"У нас досі є значні фінансові проблеми на ринку. Зокрема, електроенергії але так само і на газовому ринку, в секторі теплопостачання, що потребує швидкого вирішення", - сказав він.

Горюнов пояснив, що удари по енергетиці стали каталізатором фінансової проблеми з поточною моделлю регулювання енергетики, зокрема тарифу для населення.

"Це означає, що нам треба прискорюватися і дослухатися до тих рекомендацій, які нам дають, щоб переходити від моделі однакових цін для всіх побутових споживачів, які не покривають, скоріш за все, ані собівартості, ані тим паче інвестиції в розбудову нової енергосистеми. Переходити до моделі таргетованих прямих субсидій, які будуть значно ефективнішими для нашої системи і допоможуть зробити її більш стійкою", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії дозволить зробити більш привабливими інвестиції в енергетику.

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