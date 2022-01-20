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Финансирование безопасности на украинских дорогах за два последних года увеличилось вдвое, - "Укравтодор"

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Киев, Четверг 20 января 2022 10:30
Финансирование безопасности на украинских дорогах за два последних года увеличилось вдвое, - "Укравтодор" Фото: финансирование безопасности на украинских дорогах увеличилось (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дорожная отрасль получила достаточно ресурсов как для восстановления дорожного покрытия, так и для улучшения безопасности на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в колонке для "Mintrans" первого заместителя руководителя "Укравтодора" Андрея Ивко.

Он рассказал, что важным условием для улучшения безопасности автодорог стал законопроект №1061, автором которого является действующий министр инфраструктуры Александр Кубраков. Законопроект ввел на автомобильных дорогах аудит безопасности, позволяющий оперативно устранять недостатки проектов.

"Если сравнивать показатели 2016-2017 годов с периодом 2020-2021, то финансирование мер по безопасности дорожного движения увеличилось вдвое. В 2020 году на меры безопасности дорожного движения выделены 7,8% общего финансирования. В январе-ноябре 2021 года показатель вырос до 8,2%", - написал Ивко.

По его данным, в денежном эквиваленте финансирование безопасности дорожного движения в 2020-2021 годах составило 16,3 млрд грн, тогда как в 2016-2017-м на это было направлено 9,8 млрд грн.

Также с 2020 года "Укравтодор" потребовал внесения в программу ремонта придорожной инфраструктуры. Таким образом, с начала "Большой стройки" вдоль дорог были установлены 1254 километра освещения - в 7 раз больше, чем в 2018-2019 годах вместе взятых.

"К тому же совместно с "Агентами перемен" был разработан проект новой дорожной навигации. Она позволяет предотвратить ДТП из-за непонятной разметки, дорожных знаков и т.д.", - добавил заместитель руководителя "Укравтодора".

На автодорогах в рамках "Большой стройки" уже были устроены около 100 тыс. новых дорожных знаков и более 50 тыс. км дорожной разметки.

Кроме этого, за последние два года "Укравтодор" установил 1 280 819 погонных метров металлического барьерного ограждения вдоль государственных дорог - в 2,6 раза больше, чем за период 2018-2019. Также за 2021 год на дорогах было обустроено 420 тыс. погонных метров тротуаров, что в 9,6 раза превышает показатель 2019-го.

"Эти факторы сыграли свою роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП за последние два года. До конца текущего года запланировано сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях", - резюмировал Ивко.

Как ранее сообщил президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы "Большая стройка" было восстановлено и построено 14 тыс. км дорог.

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