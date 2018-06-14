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Фильм "Суперсемейка 2": смотреть онлайн трейлер

STYLERКино        14.06.2018 - 09:00
Кадр из фильма "Суперсемейка 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)
Кадр из фильма "Суперсемейка 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Официальній трейлер анимационного фильма "Суперсемейка 2"

"Суперсемейка 2": трейлер онлайн

14 июня в украинских кинотеатрах старует прокат "Суперсемейки 2" - продолжения анимационного фильма от студии Pixar. Первая часть супергеройского мультфильма вышла в 2004 году и была удостоена премии "Оскар". 

Официальный трейлер фильма "Суперсемейка 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером и сценаристом "Суперсемейки 2" вновь стал Брэд Берд. Продюсеры - Джон Уокер, Джон Лассетер. Над созданием картины работала знаменитая американская Pixar Animation Studios, и она стала юбилейной 20-й полнометражной анимационной лентой студиии.

В украинском дубляже "Суперсемейки 2" участвовали Александр Усик (Брила), Наталья Сумкая (Пані Посол), TAYANNA (Войд).

Сюжет мультфильма "Суперсемейка 2"

В сиквеле "Суперсемейки" главным персонажем становится Хелен Парр. Эластика отправляется на выполнение суперзаданий, в то время как Мистер Исключительный возвращается к повседневным заботам. Теперь Боб Парр занимается домашним хозяйством и воспитывает детей. Члены семейки не подозревают, что у малыша Джек-Джека есть новые суперспособности.

Но все меняется, когда на горизонте появляется очередной суперзлодей с коварным планом. Семье вновь предстоит сплотиться и работать сообща, чтобы помешать злоумышленнику.

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Теги: кино, премьера
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