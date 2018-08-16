Фильм "Опасное задание": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер боевика "Опасное задание", исполнители главных ролей и сюжет фильма
16 августа на экраны украинских кинотеатров выходит картина "Опасное задание". Смотреть онлайн трейлер криминального боевика можно у нас на Styler.
Режиссером картины выступил Йеспер Гансландт, а главная роль в американском боевике досталась популярному актеру Дэниэлу Рэдклиффу ("Гарри Поттер", "Человек - швейцарский нож", "Дєвид Копперфильд").
Официальный трейлер фильма "Опасное задание" (YouTube/Multiplex Cinema)
В фильме также снимались Пабло Шрайбер (сериалы "На грани", "Американские боги", "Одарённый"), Грэйс Гаммер ("Предел риска", "Ларри Краун", "Милая Фрэнсис").
Фильм "Опасное задание" понравится любителям криминальных сюжетов, триллеров и боевиков. Главный герой - Шон Хаггерти. Он работает пилотом и уже не раз нарушал закон, когда перевозил кокаин из Мексики в США. Однажды супруга Шона заболевает, и ей требуется дорогостоящая операция. Чтобы вылечить жену, Шон отправляется на очередное опасное задание. Вот только в этот раз перед мужчиной стоит выбор: следовать плану наркокартеля или сотрудничать с управлением по борьбе с наркотиками США.