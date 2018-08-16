Фильм "Опасное задание": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Опасное задание" (YouTube/Multiplex Cinema)

Официальный трейлер боевика "Опасное задание", исполнители главных ролей и сюжет фильма

16 августа на экраны украинских кинотеатров выходит картина "Опасное задание". Смотреть онлайн трейлер криминального боевика можно у нас на Styler.

"Опасное задание": трейлер онлайн

Режиссером картины выступил Йеспер Гансландт, а главная роль в американском боевике досталась популярному актеру Дэниэлу Рэдклиффу ("Гарри Поттер", "Человек - швейцарский нож", "Дєвид Копперфильд").

Официальный трейлер фильма "Опасное задание" (YouTube/Multiplex Cinema)

В фильме также снимались Пабло Шрайбер (сериалы "На грани", "Американские боги", "Одарённый"), Грэйс Гаммер ("Предел риска", "Ларри Краун", "Милая Фрэнсис").

Сюжет картины "Опасное задание"

Фильм "Опасное задание" понравится любителям криминальных сюжетов, триллеров и боевиков. Главный герой - Шон Хаггерти. Он работает пилотом и уже не раз нарушал закон, когда перевозил кокаин из Мексики в США. Однажды супруга Шона заболевает, и ей требуется дорогостоящая операция. Чтобы вылечить жену, Шон отправляется на очередное опасное задание. Вот только в этот раз перед мужчиной стоит выбор: следовать плану наркокартеля или сотрудничать с управлением по борьбе с наркотиками США.