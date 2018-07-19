Кадр из фильма "Однажды в Германии" (YouTube/Multiplex Cinema)

Официальный трейлер исторической картины "Однажды в Германии" о событиях после окончания Второй мировой войны

На экраны украинских кинотеатров выходит фильм "Однажды в Германии" . Смотреть онлайн трейлер военной ретро-комедии можно у нас на Styler.

"Однажды в Германии": онлайн трейлер

За основу сюжета фильма "Однажды в Германии" были взяты два первых романа трилогии "Teilacher" Майкла Бергманна. Режиссером картины стал Сэм Гарбарски.

Официальный трейлер фильма "Однажды в Германии" (YouTube/Multiplex Cinema)

Роли в исторической комедии исполнили: Мориц Бляйбтрой, Антье Трауэ, Тим Сейфи, Марк Иванир, Анатоль Таубман, Ганс Лёв, Паль Мачаи, Вацлав Якоубек, Джинн Вернер, Йоахим Пауль Ассбёк.

"Однажды в Германии" - вторая совместная работа режиссера Сэма Гарбарски с Морицем Бляйбтроем после картины "Виджай и я". Актер также ранее работал на съемочной площадке с Антье Трауэ в фильме "Женщина в золотом".

Съемки ретро-комедии проходили в Германии, Люксембурге и Бельгии. Премьера "Однажды в Германии" состоялась в 2017 году на Международном кинофестивале Berlinale. Лента завоевала награды на Норвежском международном фестивале в категории "Приз зрителей за лучший фильм", и на фестивале RiverRun была отмечена призом "Выбор аудитории".

Сюжет фильма "Однажды в Германии"

События происходят во Франкфурте в 1946 году. После окончания Второй мировой войны Давид Берманн и 6 его приятелей хотят уехать на постоянное место жительство в Америку.

У друзей все идет по намеченному плану до тех пор, когда Берманн знакомится с Сарой Саймон. Эта женщина работает американским военным представителем в Германии и может разрушить мечты мужчин об отъезде в Штаты. Ведь Сара начинает подозревать Давида в сотрудничестве с нацистами.