Фильм "Монстры на каникулах 3": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Монстры на каникулах 3" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Официальный трейлер анимационного фильма "Монстры на каникулах 3"

12 июля в Украине стартует прокат комедии "Монстры на каникулах 3". Смотреть официальный трейлер анимационной ленты от режиссера Дженнди Тартаковски можно у нас на Styler.

"Монстры на каникулах 3": онлайн трейлер

Продолжение американского мультфильма "Монстры на каникулах" является работой режиссера первых двух частей фильма.

Официальный трейлер "Монстры на каникулах 3" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Дженнди Тартаковски также выступил в роли сценариста совместно с Майклом МакКаллерсом. А одним из продюсеров картины стал известный голливудский комедийный актер Адам Сендлер. Он же участвовал в дубляже. В оригинальной озвучке граф Дракула говорит голосом Сендлера.

В озвучивании персонажей анимационной комедии на украинский язык принимали участие Леся Никитюк (голос капитана Ерики), телеведущий Руслан Сеничкин (голос Вейна) и MELOVIN (голос Кракена).

Сюжет картины "Монстры на каникулах 3"

В третьей части мультфильма злобный Дракула вместе со своими друзьями-монстрами отправляется в путешествие на круизном лайнере. Их ожидает настоящий "All Inclusive" с развлечениями на любой вкус. Монстры сыграют в баскетбол, будут принимать лунные ванны и ходить на эксклюзивные экскурсии.

В круизе сердце Дракулы покорит прекрасная капитан корабля Эрика. Но он и не подозревал, что загадочная красотка знает секрет, который угрожает всем монстрам.