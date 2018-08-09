Фильм "Мамма Миа! 2": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Мамма Миа! 2" (facebook.com/UniversalPicturesUkraine)

Официальный трейлер комедийного мюзикла "Мамма Миа! 2", сюжет и исполнители главных ролей в продолжении популярного фильма

9 августа в Украине стартует прокат фильма "Мамма Миа! 2". Онлайн трейлер музыкальной комедии, кто из звезд кино и шоу-бизнеса снялся в сиквеле картины - в материале Styler.

"Мамма Миа! 2": трейлер онлайн

Легендарный мюзикл 2008 года возвращается. Продолжение фильма "Мамма Миа!" было снято режиссером Олом Паркером на голливудской киностудии Universal Pictures.

Официальный трейлер фильма "Мамма Миа! 2" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Главную героиню Донну, как и в первой части фильма, сыграла Мэрил Стрип. Роль молодой Донны досталась Лили Джеймс. В мюзикле также снялась певица Шер. Это ее вторая роль в кино после мюзикла "Бурлеск".

Зрители увидят новых персонажей, а также вновь встретятся с любимыми героями в исполнении Аманды Сэйфрид, Колина Ферта, Пирса Броснана, Стеллана Скарсгарда, Энди Гарсиа, Джереми Ирвина и др.

Сюжет картины "Мамма Миа! 2"

Действие фильма разворачивается на греческом острове Калокаири, через несколько лет после событий первой части комедии. Донна умерла, а ее дочь Софи хочет открыть обновленное кафе в память о своей маме. На вечеринку по случаю начала работы таверны собираются подруги и все три возлюбленных Донны. В это же время Софи узнает о том, что ждет ребенка. При этом, девушка не уверена в своем браке. Поэтому Софи просит своих "отцов" Билла, Сэма и Гарри, а также Таню и Рози рассказать об истории своей матери.

Совсем неожиданно для всех героев, на вечеринку приедет бабушка Софи, которая отреклась от своей дочки, когда узнала о ее беременности.

Сюжет мюзикла перенесется в 1979 год, когда молодая Донна приехала на Калокаири, познакомилась поочередно с парнями и забеременела, не зная, кто настоящий отец ее будущей дочки.