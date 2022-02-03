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Фильм о легендарном форварде "Милана" вышел в прокат

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 15:17
Фильм о легендарном форварде "Милана" вышел в прокат Фото: Папа Римский Франциск и Златан Ибрагимович (twitter.com/Ibra_official)
Автор: Андрей Вырва

С сегодняшнего дня в украинских кинотеатрах начался показ биографического фильма "Я – Златан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на kinoafisha.ua.

Фильм о форварде "Милана" снят по книге Златана Ибрагимовича и Давида Лагеркранца "Я – Златан Ибрагимович".

"Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и врожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и когда она появляется – стадионы в восторге. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история", – написано в описании фильма.

Кто такой Златан Ибрагимович

40-летний шведский форвард, за свою карьеру выступал за: "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси". С декабря 2019 года снова играет за итальянский "Милан".

В настоящее время провел за сборную Швеции 118 матчей и забил 62 гола, но Златан продолжает выступления за сборную, поэтому может улучшить свою статистику.

За свою карьеру выигрывал национальные чемпионаты четырех стран: дважды чемпионат Нидерландов, шесть раз чемпионат Италии, чемпионат Испании и четырежды чемпионат Франции.

За время своей карьеры, на клубном уровне провел 854 матча, в которых забил 510 голов.

Напомним, что киевское "Динамо" на сборах в Турции одержало волевую победу над сербским клубом "Чукарички" со счетом 3:2.

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