Фильм "Аксель": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Аксель" (YouTube/ Kinomania Films Distribution)

Официальный трейлер фантастического экшена "Аксель", сюжет и исполнители главных ролей

16 августа в украинском прокате стартует показ приключенческого фильма "Аксель". Смотреть онлайн трейлер картины можно у нас на Styler.

"Аксель": трейлер онлайн

Фантастический фильм о приключениях мотоциклиста Майлза и его друга робопса по кличке AXL является режиссерским дебютом Оливера Дейли.

Официальный трейлер фильма "Аксель" (YouTube/Kinomania Films Distribution)

Картина была снята американскими киностудиями Global Road Entertainment/ Lakeshore Entertainment/ Phantom Four Films. Режиссер Оливер Дейли также выступил и сценаристом фильма.

Роли в "Акселе" исполнили молодые, но уже популярные актеры. Главного персонажа Майлза сыграл Алекс Ностдатер ("Агенты Щ.И.Т.", "Колония"). В фильме также снимались Томас Джейн ("Кровавый четверг", "Соблазн", "Мгла"), Амин Наземзадех("Девушка возвращается одна ночью домой"), Бекки Джи ("Могучие рейнджеры") и другие.

Сюжет картины "Аксель"

Фантастический экшен отлично подойдет для просмотра всей семьей. Действие фильма разворачивается вокруг двух основных персонажей. Майлз - подросток, который обожает ездить на мотоцикле. Во время одной из своих мотопрогулок парень попадает на свалку техники в пустыне и совершенно случайно находит робота-пса.

AXL - высокотехнологический робот в виде собаки, котрый был создан для защиты солдат. В одной из моделей произошел сбой и ее отправили на свалку. Там пса и нашел Майлз.

Обладая искусственным интеллектом, пес Аксель сразу привязался к своему новому другу. Однако военные захотели вернуть робота. Желая защитить питомца Майлз, решает выступить против них.