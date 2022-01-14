Филиппины открываются для вакцинированных туристов: названа дата

Власти Филиппин приняли решение открыть страны для вакцинированных туристов. Их начнут принимать в стране с 16 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

"Филиппины разрешат въезд полностью вакцинированным иностранцам с 16 февраля", - говорится в сообщении.

Наличие документа, которые подтверждает наличие двух прививок от коронавируса, станет обязательным требованием для всех иностранных граждан. Туристы будут обязаны предъявлять документ в аэропорту отправления до посадки на рейс.

При этом документ о полной вакцинации не потребуется иностранных дипломатов и их иждивенцев, лиц моложе 18 лет, а также тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям.