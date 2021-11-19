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Филиппины готовятся принимать полностью привитых от COVID-19 туристов

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Филиппины, Пятница 19 ноября 2021 07:10
Филиппины готовятся принимать полностью привитых от COVID-19 туристов Фото: Филиппины готовятся принимать полностью привитых от COVID-19 иностранных туристов (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Филиппины планируют в ближайшее время начать принимать полностью вакцинированных от коронавируса иностранных путешественников из стран с низким уровнем распространения инфекции. Власти назвали событие долгожданным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства туризма страны.

По словам министра туризма Бернадетты Ромуло-Пуят, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом на Филиппинах "в принципе одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список".

"Допуск туристов из таких стран или территорий, большинство населения которых вакцинировано и имеет низкий уровень распространения инфекции, очень поможет нашим усилиям по восстановлению, в том числе увеличению числа путешественников. Этот шаг также поможет укрепить доверие потребителей, которое вносит большой вклад в рост ВВП", - заявила она.

Отмечается, что въезд будет разрешен только лицам, которые завершили иммунизацию прививками, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения. Власти Филиппин уже разрешили использование Pfizer и Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm и Covovax и "Спутником V".

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что местные власти страны будут наказаны за медленное внедрение программы вакцинации от коронавируса.

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