Филиппины готовятся принимать полностью привитых от COVID-19 туристов

Филиппины планируют в ближайшее время начать принимать полностью вакцинированных от коронавируса иностранных путешественников из стран с низким уровнем распространения инфекции. Власти назвали событие долгожданным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства туризма страны .

По словам министра туризма Бернадетты Ромуло-Пуят, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом на Филиппинах "в принципе одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список".

"Допуск туристов из таких стран или территорий, большинство населения которых вакцинировано и имеет низкий уровень распространения инфекции, очень поможет нашим усилиям по восстановлению, в том числе увеличению числа путешественников. Этот шаг также поможет укрепить доверие потребителей, которое вносит большой вклад в рост ВВП", - заявила она.

Отмечается, что въезд будет разрешен только лицам, которые завершили иммунизацию прививками, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения. Власти Филиппин уже разрешили использование Pfizer и Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm и Covovax и "Спутником V".