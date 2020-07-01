Филатов: все, несмотря на материальное положение или наличие жилья, имеют равные права

Фото: Городской центр социальной помощи (пресс-служба)

Полноценную работу и круглосуточный прием бездомных начнут 6 июля

В Днепре отделение городского центра социальной помощи, которое занимается предоставлением услуг бездомным лицам и лицам с низким уровнем доходов, получило собственное здание. В новом помещении есть возможность разместить втрое больше людей.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Днепра.

Отмечается, что те, кто попадает в центр, могут не только получить ночлег, питание и сменить одежду. Здесь им помогают восстановить документы, найти родственников и поставить регистрацию.

Полноценную работу и круглосуточный прием бездомных начнут 6 июля.

Создание расширенного отделение городского центра социальной помощи мэр Борис Филатов назвал важным для Днепра социальным проектом.

"Для города очень важно, чтобы все люди, независимо от социального статуса и материального положения, могли почувствовать защиту и заботу. Почувствовать в конце концов справедливость. Подобные социальные центры в стране является не правилом, а скорее исключением. Поэтому я благодарен людям, которые здесь работают с не самыми благополучными слоями населения. Думаю, этим опытом мы будем служить достойным примером другим территориальным общинам", - отметил Филатов во время открытия отделения.

Мэр Днепра также подчеркнул, что, по его убеждению, все граждане страны, несмотря на материальное положение или наличие жилья, имеют равные права.

Он также добавил, что создание нового отделения позволило решить одновременно две задачи. Прежде всего, увеличить возможное количество приема на социализацию людей без постоянного места жительства. А еще это избавило жильцов дома по ул. Владимира Антоновича, 56 соседства, на которое они часто жаловались: с 1997 года старые помещения отделения занимали первый этаж здешней пятиэтажки.

"Сейчас же отделение переехало в два раза больше одноэтажного здания - с огражденной территорией. В отличие от предыдущего места расположения, здесь смогут разместить 60 человек без определенного места жительства. Вместо одного общего санузла с душевой теперь есть раздельные туалет и отдельные душевые. Обустроена также обеденный зал, медицинский кабинет и изолятор, которые в старом здании не было вообще", - добавляют в пресс-службе.

В то же время условием для пребывания здесь является, в частности, результат флюорографического обследования и дерматолога. В помещении регулярно проводить дезинфекцию, дератизацию и санобработку. Также для безопасности работников установлено "тревожную кнопку". В ближайшее время включат и видеонаблюдения.

Напомним, в целом выявлением бомжей в Днепре занимается "Социальный патруль". Сейчас в городе бригады будут выезжать раз в неделю, а не раз в месяц, как было ранее.

"Чаще всего бездомные обращаются с двумя проблемами - нет прописки или паспорта. За пол года их пребывания у нас мы должны с этим помочь. Но главное - это их собственное желание получить эту помощь", - сообщила директор городского центра социальной помощи Максим Еременко.

Если горожанам известно о лицах, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, подпадающих под категорию центра, либо сами являются такими лицами, необходимо позвонить по номерам: (056)785-64-63, (056)785-64-61 или обратиться по адресу: ул. Лоцманская, 22-А.

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Автор: РБК-Украина