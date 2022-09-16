Филатов: суд остановил монополию Коломойского на аэропорт Днепра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook .

По информации Филатова, истцом по делу, поставившему точку в многолетней борьбе за воздушные ворота Днепра, выступил городской совет. Известно также, что третье лицо стало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Более десяти лет никого не интересовал факт, что, используя аэропорт миллионного города, Коломойский монополизирует воздушное пространство. Что днепрян просто откровенно грабят заоблачными ценами на авиабилеты. Что государственный имущественный комплекс используется в частных интересах", - написал мэр Днепра, акцентировав, что Кабмин, СНБО и Госавиаслужба долгое время не слишком волновались этим вопросом.

По его словам, несмотря на то, что за последние полгода аэродром испытал значительные разрушения от обстрелов российских ракет, нынешнее судебное решение открывает для днепрян будущие возможности свободно летать в Европу лоукостами.