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Філатов розповів про відновлення інфраструктури після ракетного удару у Дніпрі

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Вівторок 11 жовтня 2022 12:40
Філатов розповів про відновлення інфраструктури після ракетного удару у Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Дніпрі відновлюють вул. Калинову після ракетного удару, який завдали російські терористи 10 жовтня. У важких погодних умовах міські служби працювали понад 12 годин..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

На ранок 11 жовтня комунальники відновили 15 метрів дощоприймального колектору, а також засипали вирву. Для улаштування двошарового дорожнього покриття на площі близько 300 м2 використано 100 тонн асфальту.



Крім цього, було відновлено понад 160 метрів контактної мережі, замінені елементи її кріплення на контактних опорах, проведені роботи з відновлення дорожньої розмітки та знаків, відновлено роботу світлофорних об'єктів.

Водночас у департаменті транспорту повідомили: тролейбусні маршрути № 17 та № 20 відновлюють роботу, але поки перевозять містян в оперативному режимі. Також запевнили, що автобусні маршрути незабаром повернуться до звичайних схем руху.

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