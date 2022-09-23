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Філатов розповів, чому дороги не ремонтують як раніше

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П'ятниця 23 вересня 2022 15:01
Філатов розповів, чому дороги не ремонтують як раніше Фото: мер Дніпра розповів, чому дороги не ремонтують як раніше (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В умовах воєнного стану в країні діє постанова Кабінету міністрів № 590, яка прямо забороняє місцевому самоврядуванню фінансувати будь-які роботи, окрім аварійних або тих, що стосуються обслуговування - як-то вивезення сміття і прибирання вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Тож ані в Дніпрі, ані в інших територіальних громадах місцеве самоврядування не має можливості масштабно асфальтувати дороги, додає він.

Утім, за його словами, у Дніпрі використовують усі можливості, аби все ж покращити ситуацію з дорогами. Так у місті вже усунули близько половини проблемних точок на дорогах у різних районах.

Він також додав, що Асоціація міст України зверталась до Кабміну та центральної влади з проханням змінити 590-ту постанову. Але позитивної відповіді з цього приводу досі немає.

"Робимо все можливе і неможливе. І далі звертатимемося до центральної влади, аби вони змінили або скасували 590-ту постанову, бо вона не дає нам нормально працювати", - додав Філатов.

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Борис Філатов
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