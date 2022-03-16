Филатов рассказал о ситуации в Днепре на 21-й день войны России против Украины

Ситуация в Днепре и области остается стабильной. Транспорт и все коммунальные службы города работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 16 марта.

Комментируя вопрос с эвакуацией людей из железнодорожного вокзала, Филатов отметил, что после открытия эвакуационных коридоров из Мариуполя, Днепр делает все возможное, чтобы обеспечить достаточное количество поездов для переселенцев, которые хотят ехать в западных направлениях.

"Вчера я занимался организацией передвижения людей, которым удалось вырваться из Мариуполя, и сейчас они едут на Запорожье, далее - к нам. Поэтому вопрос с эвакуационными поездами из вокзала будет усилено. Мы готовимся, делаем все необходимое. Логистическая схема отработана", - сказал он.

Всего на сегодня запланированы 4 эвакуационных поезда - до Хелма, Самбора (Львовская область) - с последующей пересадкой на автобусы до польских городов, а также Трускавца и Чопа.

В среднем ежедневно с вокзала Днепра отправляется около 7 тыс. человек. Это почти вдвое меньше, чем было неделю назад. Всего с начала эвакуации через Днепр выехали около 187 тыс. людей. Это все те, кто добрался до нас из других городов, а не только жители областного центра, пояснил Филатов.

В то же время по его словам, семейные врачи Днепра продолжают выдавать электронные направления к узкопрофильным специалистам. Запись приема по-прежнему доступна на сайтах likari24 и helsi.

Консультации также можно получить в профильном департаменте по номерам: (095) 925 55 47, (098) 718 17 83. Или на горячей линии мэрии: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

В Днепре также помогают переселенцам найти временную или даже постоянную работу. Сейчас уже есть около 400 заявок от людей и 18 подтвержденных работодателей, которые готовы сотрудничать.

Городская инспекция по вопросам труда и занятости проводит анкетирование среди переселенцев, чтобы подобрать подходящую вакансию.

Свои заявки переселенцы и потенциальные работодатели могут присылать на электронную почту: [email protected]. Или на официальную страницу инспекции в соцсети: https://www.facebook.com/workdniprorada.

Филатов также призвал горожан соблюдать информационную гигиену, доверять лишь официальным источникам информации и помогать экономике страны встать на военные рельсы.