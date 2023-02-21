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Філатов показав, як виглядає одна з лікарень, які місту вдалося реконструювати

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Вівторок 21 лютого 2023 18:41
Філатов показав, як виглядає одна з лікарень, які місту вдалося реконструювати Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У корпусі однієї з багатопрофільних лікарень Дніпра завершили ремонт одразу трьох поверхів - включно з цоколем. Там збудували новий простір для приймального відділення, блоків анестезіології та інтенсивної терапії..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, ключовий елемент модернізації - нове медичне обладнання операційних. Від операційних столів і наркозних станцій до відеоскопа та ультразвукового скальпеля.

"Дніпро продовжує удосконалювати свій медичний простір. Цей вражаючий ремонт із заміною, зокрема, комунікацій, був зроблений під час повномасштабних воєнних дій. Я хотів би подякувати будівельникам, які виконали все якісно. І звісно - подякувати нашим лікарям. Вони дійсно задоволені, і зараз працюють у зовсім інших умовах", - зазначив Філатов.

Ще одне важливе оновлення - єдина система моніторингу життєвих показників пацієнтів. Крім відеонагляду, ця лікарня одна з небагатьох в Україні застосовує технологію, що стежить за співвідношенням між дихальною та серцево-судинною системами людини.

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Днипро Борис Філатов
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